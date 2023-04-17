Жителей Киева предупредили о желтоватой воде из кранов: в чем причина

Из-за весеннего паводка вода в кранах в Киеве может иметь слегка желтоватый цвет. Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

В компании отметили, что уровень и качество воды в Днепре напрямую влияют на технологические процессы водоподготовки. В этом году весенний паводок отличается своей стремительностью и масштабностью, и Киевская ГЭС начала интенсивный сброс воды, что привело к залповому ухудшению качества воды в реке.

Во время паводка может временно возрасти такой показатель водопроводной воды, как v, поэтому вода может иметь слегка желтоватый цвет.

Как уверяют в "Киевводоканале", этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности.

"Наши специалисты ежедневно отбирают пробы на всех этапах водоподготовки, осуществляют контроль за физико-химическими и микробиологическими показателями и гарантируют, что водопроводная вода в столице остается безопасной. В настоящее время качество воды остается в пределах нормы", – говорится в сообщении.

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