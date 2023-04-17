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Жителів Києва попередили про жовтувату воду з кранів: у чому причина
Через весняний паводок вода в кранах у Києві може мати злегка жовтуватий колір. Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".
У компанії зазначили, що рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки. Цьогоріч весняний паводок відрізняється своєю стрімкістю й масштабністю, і Київська ГЕС почала інтенсивний скид води, що призвело до залпового погіршення якості води в річці.
Під час паводку може тимчасово зрости такий показник водопровідної води, як кольоровість, тому вода й може мати злегка жовтуватий колір.
Як запевняють у "Київводоканалі", цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Наші фахівці щодня відбирають проби на всіх етапах водопідготовки, здійснюють контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками і гарантують, що водопровідна вода у столиці залишається безпечною. Наразі якість води залишається в межах норми", – йдеться в повідомленні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com