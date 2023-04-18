Вода відступає. В Укргідрометцентрі не очікують масштабного затоплення Києва

У Києві вранці 18 квітня зафіксовано стабілізацію ситуації з паводком і навіть зниження рівня води. Про це заявив представник Укргідрометцентру Ілля Перевозчиков, передає "Українська правда".

"Ті затоплення, які фіксуються зараз – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", – сказав він.

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий також зазначив, що масштабного затоплення не очікується.

Однак у Києві фіксується вихід води на заплави та прирічкові території. Зокрема, є затоплення островів Муромець та Труханів, а також окремих місць у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Станом на ранок 18 квітня встановлено такі рівні небезпеки в регіонах:

"жовтий" – у Волинській та Рівненській областях;

"помаранчевий" – у Київській та Чернігівській областях;

"червоний" – у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, а також на ділянках Дніпра у тих районах Чернігівщини, які розташовані на кордоні з Білоруссю.

За даними ДСНС, пік водопілля буде з 18 по 28 квітня, однак точну дату спрогнозувати не можна.

Нагадаємо, напередодні в Київській міській державній адміністрації повідомили, що синоптики очікують пік весняного паводку в Києві 22 квітня. Зазначалося, що цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр, а до критичного показника лишається ще 50-60 см.