Вода отступает. В Укргидрометцентре не ожидают масштабного затопления Киева

В Киеве утром 18 апреля зафиксирована стабилизация ситуации с паводком и даже снижение уровня воды. Об этом заявил представитель Укргидрометцентра Илья Перевозчиков, передает "Украинская правда".

"Те затопления, которые фиксируются сейчас, – максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", – сказал он.

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий также отметил, что масштабного затопления не ожидается.

Однако в Киеве фиксируется выход воды на поймы и приречные территории. В частности, есть затопление островов Муромец и Труханов, а также отдельных мест в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

По состоянию на утро 18 апреля установлены следующие уровни опасности в регионах:

"желтый" – в Волынской и Ровенской областях;

"оранжевый" – в Киевской и Черниговской областях;

"красный" – в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на участках Днепра в тех районах Черниговской области, которые граничат с Беларусью.

По данным ГСЧС, пик половодья будет с 18 по 28 апреля, однако точную дату спрогнозировать нельзя.

Напомним, накануне в Киевской городской государственной администрации сообщили, что синоптики ожидают пик весеннего паводка в Киеве 22 апреля. Отмечалось, что в текущем году уровень воды превышает прошлогодний на 0,5-1 метр, а до критического показателя остается еще 50-60 см.