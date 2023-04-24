Говорить о конце половодья для Киева еще рано. Синоптики прогнозируют вторую волну паводка, – КМВА

Синоптики предупреждают, что в результате значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что это может случиться в конце апреля или начале мая.

"Говорить, что нынешнее половодье для столицы уже прошло, – рано", - указали в КМВА.

Однако там добавили, что предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

По состоянию на утро 24 апреля уровень воды в реке Днепр возле моста Метро в Киеве составляет 9 283 см, что на 20 см меньше среднего показателя и является наибольшим падением уровня с начала половодья. Аварийные подтопления в столице не зафиксированы.

Напомним, по данным ГСЧС, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в девяти областях.

17 апреля в Киевской городской государственной администрации сообщали, что синоптики ожидают пик паводка в столице 22 апреля. Тогда отмечалось, что в текущем году уровень воды превышает прошлогодний на 0,5-1 метр, а до критического показателя остается еще 50-60 см.

Однако еще до этой даты в Укргидрометцентре зафиксировали стабилизацию ситуации и понижение уровня воды. По факту до 22 апреля уже несколько суток в Киеве наблюдалось падение уровня воды, которое продолжилось и после этой даты.

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