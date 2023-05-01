Уровень половодья в Киеве стабилизировался - КГВА

После двух дней незначительного подъема уровень половодья в Киеве стабилизировался и остался на той же отметке, что и накануне.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По состоянию на 9:00 01.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 296 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый)", – передает КГВА.

До сих пор удерживается затопление поймы слоем около 20-30 см, подтоплены пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления.

Напомним, синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Это может произойти в начале мая.