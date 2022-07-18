Командиры РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами из прошлого века - СБУ

Часть российских командиров, вторгшихся на территорию Украины в феврале, руководствовались топографическими картами Украины в 1969 году. Об этом свидетельствуют документы захватчиков, изъятых Службой безопасности Украины на месте временно оккупированных районов Харьковской области.

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Как отметили в СБУ, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась, по меньшей мере, 53 года.

Также на картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А госграница между Украиной и РФ нарисована ручкой, поскольку на картах ее вообще не было.

"И хотя они имеют современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году. Известно, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа РФ во главе с полковником ВС Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации РФ", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что накануне вторжения эти подразделения праздновали 210-летие топографической службы России и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов".

При этом, как добавили в СБУ, 138-я гвардейская мотострелковая бригада РФ была уничтожена ВСУ в конце марта у Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении.

Напомним, российские военные 17 июля нанесли ракетный удар по Харькову. Во вражеские удары попали села Ивашки, Коробочкино, Малиновка, Элитное, Калиново, пгт Печенеги и город Чугуев.