Командири РФ вторглися в Україну, керуючись картами з минулого століття - СБУ

Частина російських командирів, які вторглися на територію України в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року. Про це свідчать документи загарбників, які Служба безпеки України вилучила на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

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Як зазначили у СБУ, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

Також на картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А держкордон між Україною і РФ намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

"І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році. Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу РФ на чолі з полковником ЗС РФ Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що напередодні вторгнення ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування "найсучаснішими картами", виготовленими нібито за допомогою "найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів".

При цьому, як додали у СБУ, 138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

Нагадаємо, російські військові 17 липня завдали ракетного удару по Харкову. Під ворожі удари потрапили села Івашки, Коробочкіне, Малинівка, Елітне, Калинове, смт Печеніги та місто Чугуїв