Оккупанты обстреляли Харьков

Российские военные 17 июля нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом на Facebook сообщила Национальная полиция Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"17 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате повреждены две многоэтажки. Под вражеские удары попали села Ивашки, Коробочкино, Малиновка, Элитное, Калиново, пгт Печенеги, город Чугуев", - сказано в сообщении.

Согласно ему, из-за обстрелов были разрушены жилые дома, хозяйственные постройки. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 20 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты мешают продвижению украинских войск в сторону госграницы, а также обстреляли районы Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

В свою очередь аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и область.