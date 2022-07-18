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Оккупанты обстреляли Харьков

Оккупанты обстреляли Харьков

Российские военные 17 июля нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом на Facebook сообщила Национальная полиция Харьковской области.

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"17 июля ракетной атаке подвергся Харьков, в результате повреждены две многоэтажки. Под вражеские удары попали села Ивашки, Коробочкино, Малиновка, Элитное, Калиново, пгт Печенеги, город Чугуев", - сказано в сообщении.

Согласно ему, из-за обстрелов были разрушены жилые дома, хозяйственные постройки.  Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 20 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты мешают продвижению украинских войск в сторону госграницы, а также обстреляли районы Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

В свою очередь аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и область.

Автор:
Степан Крьока