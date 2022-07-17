Путин приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, - ISW

Аналитики ISW отмечают, что пока есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и область.

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Президент страны-агрессора Владимир Путин, возможно, приказал российским войскам захватить город Харьков и остальную часть неоккупированной Харьковской области. Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Также отмечается, что с 26 июня российские войска пытаются взять Дементиевку севернее Харькова, хотя захват Дементиевки имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступательных действий Украины.

Кроме того, Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор 16 июля, в котором российский солдат заявил, что его командир не занимается своими потерями, а только хочет дойти до Харькова.

Поддерживаемые Россией оккупационные власти продолжают выдвигать условия для аннексии Харьковской области за пределами ныне контролируемой территории, как ранее оценивало ISW. Глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписали 16 июля соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне, указывающее на то, что российские власти в Харьковской области ставят условия для длительной оккупации.

Российские войска, вероятно, непоследовательно усилит попытки наземного нападения к северу от города Харькова в ближайшие дни, чтобы отразить продолжающиеся территориальные амбиции в Харьковской области, но вряд ли смогут получить значительные территориальные достижения. Российские войска продолжали артиллерийские удары по всей столкновенной линии и по городу Харьков.

Напомним, что 17 июля российские кафиры снова ракетами ударили по Харькову.