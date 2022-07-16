16 июля ночью армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по городу Чугуеву в Харьковской области. Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. Три мирных жителя погибли.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - сообщил он.

В результате российской агрессии разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.

По словам Синегубова, по Харькову ночью ударов не было.

"Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания!", - подчеркнул глава ОВА.