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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву
16 июля ночью армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по городу Чугуеву в Харьковской области. Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. Три мирных жителя погибли.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - сообщил он.
В результате российской агрессии разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.
По словам Синегубова, по Харькову ночью ударов не было.
"Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания!", - подчеркнул глава ОВА.