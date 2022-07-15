Российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова

Ночью 15 июля российские войска снова нанесли ракетные удары по Харькову по гражданской инфраструктуре. Также в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре. Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе Харькова. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса ", – отметил он.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.

Также в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.

В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма враг пытается вести наступательные действия в направлении Славянска. Наши защитники наносят оккупантам потери ежедневно. Разведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами 40-й бригады уничтожили две российские установки "Нона"", - отметил глава ОВА.

Отметим, 14 июля оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова. За прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.