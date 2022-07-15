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Российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова

Российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Харькова

Ночью 15 июля российские войска снова нанесли ракетные удары по Харькову по гражданской инфраструктуре. Также в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью враг снова нанес ракетные удары по Харькову. И снова исключительно по гражданской инфраструктуре. Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе Харькова. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса ", – отметил он.

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Предварительно – жертв и пострадавших нет.

Также в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, спасатели ликвидировали пожары.

В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма враг пытается вести наступательные действия в направлении Славянска. Наши защитники наносят оккупантам потери ежедневно. Разведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами 40-й бригады уничтожили две российские установки "Нона"", - отметил глава ОВА.

Отметим, 14 июля оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова. За прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.

Автор:
Светлана Манько