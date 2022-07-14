Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, обстрілюють населені пункти області, - ОВА

Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районам Харкова. Минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ'янському районам Харкова - о 23 годині та після 2 години", - зазначив він.

Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйновано 3-поверхову будівлю та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Зруйновано приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі. В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджено критичну інфраструктуру, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

Протягом доби від російської агресії постраждали і госпіталізовані 2 мирні жителі Чугуївського району.

На лінії зіткнення минулої доби тривали активні бойові дії. У районі Ізюма російські окупанти вели вогонь поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки та Чепіля.

"Ворог намагався йти в наступ у напрямку Курульки, але в черговий раз зазнав невдачі і зазнав втрат. Наші захисники стійко тримають свої позиції та знищують ворожу живу силу та техніку", - зазначив Синегубов.

Нагадаємо, російські війська вранці у понеділок, 11 липня, близько 10 ранку обстріляли Харків реактивними системами залпового вогню

Також 11 липня російські військові завдали ракетного удару по шестиповерховому будинку в центрі Харкова. В результаті фактично зруйновано один під'їзд.