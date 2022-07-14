Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, обстреливают населенные пункты области, - ОВА

Ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова. За прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам Харькова - в 23 часа и после 2 часа", - отметил он.

Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

За прошедшие сутки враг хаотично обстреливал мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковской области.

Разрушены частные дома, хозяйственные постройки автомобили. В Изюмском районе обстрелами россиян повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений.

В течение суток от российской агрессии пострадали и госпитализированы 2 мирных жителя Чугуевского района.

На линии столкновения за прошедшие сутки продолжались активные боевые действия. В районе Изюма российские оккупанты вели огонь вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки и Чепиля.

"Враг пытался идти в наступление в направлении Курульки, но в очередной раз потерпел неудачу и понес потери. Наши защитники стойко держат свои позиции и уничтожают вражескую живую силу и технику", - отметил Синегубов.

Напомним, российские войска утром в понедельник, 11 июля, около 10 утра обстреляли Харьков реактивными системами залпового огня.

Также 11 июля российские военные нанесли ракетный удар по шестиэтажному дому в центре Харькова. В результате фактически разрушен один подъезд.