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Оккупанты ударили по Харькову из РСЗО
Российские войска утром в понедельник, 11 июля, около 10 утра обстреляли Харьков реактивными системами залпового огня.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
“Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня”, - сообщил он.
Глава ОВА призвал жителей Харькова и области без нужды не находиться на улицах, поскольку это крайне опасно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - добавил он.
По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на 11:30 в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человека, 3 погибли.
Отметим, утром 11 июля российские военные нанесли ракетный удар по шестиэтажному дому в центре Харькова. В результате фактически разрушен один подъезд.