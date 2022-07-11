Окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ

Російські війська вранці у понеділок, 11 липня, близько 10-ї ранку обстріляли Харків реактивними системами залпового вогню.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Вибухи у Харкові! Російські окупанти завдали ударів, попередньо, реактивними системами залпового вогню”, - повідомив він.

Глава ОВА закликав мешканців Харкова та області без потреби не перебувати на вулицях, оскільки це вкрай небезпечно.

"Всі служби оперативно реагують та працюють на місцях", - додав він.

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на 11:30 внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, 3 загинули.

Зазначимо, вранці 11 липня російські військові завдали ракетного удару по шестиповерховому будинку в центрі Харкова. В результаті фактично зруйновано один під'їзд.