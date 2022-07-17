Путін наказав російським силам взяти під контроль всю Харківську область, - ISW

Аналітики ISW відзначають, що поки є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити Харків і область.

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Президент країни-агресора Володимир Путін, можливо, наказав російським військам захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області. Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Також зазначається, що з 26 червня російські війська намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова, хоча захоплення Дементіївки має обмежене значення для оборони території Росії від наступальних дій України.

Крім того, Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову 16 липня, у якій російський солдат заявив, що його командир не переймається своїми втратами, а лише хоче дійти до Харкова.

Підтримувана Росією окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківської області за межами нині контрольованої території, як раніше оцінювало ISW. Глава окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і голова "ЛНР" Леонід Пасічник підписали 16 липня угоду про взаємне співробітництво та оборону, яка вказує на те, що російська влада в Харківській області ставить умови для тривалої окупації.

Російські війська, ймовірно, непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від міста Харкова протягом найближчих днів, щоб відобразити триваючі територіальні амбіції в Харківській області, але навряд чи зможуть отримати значні територіальні здобутки. Російські війська продовжували артилерійські удари по всій лінії зіткнення та по місту Харків.

Нагадаємо, що 17 липня російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову.