Сомнительные лоббисты Шевченко на должность в УАФ: члены ОПЗЖ, бывшие регионалы и дисквалифицированные из футбола

С началом нового года баталии вокруг Украинской ассоциации футбола не стихают. И в то время как Андрея Шевченко на выборах в УАФ отказались поддержать УЕФА и ФИФА, в украинских СМИ его кандидатуру пытаются лоббировать персоны с сомнительной репутацией и статусом.

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Официальным кандидатом на должность руководителя УАФ Андрея Шевченко выдвинул бывший "регионал" Виктор Межейко.

В 2014 году он был председателем Запорожского областного совета, ставленником власти и членом Партии Регионов. А в 2015 году Межейко стал первым политиком, получившим наказание в суде за разгон Майдана – 5 лет лишения свободы с 3 годами испытательного срока.

Совсем скоро со словами поддержки Шевы выступил еще один соратник Януковича, экс-генерал СБУ, лично награжденный бежавшим президентом Орденом за заслуги ІІІ степени, Игорь Кочетов.

Впоследствии выдвижение Шевченко также поддержал бывший член Партии регионов и фигурант "Батальона Монако" Владислав Гельзин. Гельзин ранее был владельцем ФК "Олимпик" и был дисквалифицирован из футбола сначала на 5, а затем на 3 года за нарушение футбольных уставов.

Аналогично, дисквалифицированный из футбола, президент ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий тоже публично поддержал выдвижение Шевченко. Сам Собуцкий получил дисквалификацию за избиение арбитра, а позже оскандалился из-за того, что рекламировал свою частную компанию "Агробизнес" за счет ветеранской сборной по футболу.

Кроме того, поддерживают Шевченко еще и такие представители "батальона Монако", как братья Суркисы, старший из которых входит в пророссийскую ОПЗЖ и в начале войны незаконно вывозил из Украины 17 млн дол. По этому факту уголовное производство расследует ДБР.

Все эти персоны с "регионаловским" прошлым и со скандальным футбольным бекграундом составляют эдакий пул по поддержке Андрея Шевченко.

Версии футбольных СМИ по этому поводу сводятся к тому, что Шевченко кто-то пытается сделать номинальным главой украинского футбола, чтобы на самом деле им руководили кто-то из заинтересованных олигархов, вроде братьев Суркисов, отмечал Константин Андриюк.

Напомним, что Андрей Шевченко после увольнения с должности тренера украинской сборной по футболу имел амбиции продолжить тренерскую карьеру. Однако из итальянского ФК "Дженоа" его уволили через два месяца после назначения, а сборная Польши уже дважды так и не выбрала его своим тренером, хотя и рассматривала среди кандидатов.