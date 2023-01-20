Сумнівні лобісти Шевченко на посаду в УАФ: члени ОПЗЖ, колишні регіонали і дискваліфіковані з футболу

З початком нового року, баталії навколо Української асоціації футболу не стихають. І в той час, коли Андрія Шевченка на виборах в УАФ відмовилися підтримати УЄФА та ФІФА, в українських ЗМІ його кандидатуру намагаються лобіювати персони із сумнівною репутацією та статусом.

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Офіційним кандидатом на посаду керівника УАФ Андрія Шевченка висунув колишній "регіонал" Віктор Межейко.

У 2014 році він був головою Запорізької обласної ради, ставлеником влади і членом Партії Регіонів. А у 2015 році Межейко став першим політиком, який отримав покарання в суді за розгін Майдану – 5 років позбавлення волі з 3 роками випробувального терміну.

Зовсім скоро зі словами підтримки Шеви виступив ще один соратник Януковича, екс-генерал СБУ, особисто нагороджений президентом-втікачем Орденом за заслуги ІІІ ступеня, Ігор Кочетов.

Згодом, висування Шевченка також підтримав колишній член Партії регіонів та фігурант "Батальйону Монако", Владислав Гельзін. Гельзін раніше був власником ФК "Олімпік" та був дискваліфікований з футболу спочатку на 5, а потім на 3 роки за порушення футбольних статутів.

Аналогічно, дискваліфікований з футболу, президент ФК "Агробізнес" Олег Собуцький теж публічно підтримав висування Шевченка. Сам Собуцький отримав дискваліфікацію за побиття арбітра, а пізніше він оскандалився й на тому, що рекламував свою приватну компанію "Агробізнес" за рахунок ветеранської збірної з футболу.

Крім того, підтримують Шевченка ще й такі представники "батальйону Монако" як брати Суркіси, старший з яких входить до проросійської ОПЗЖ та на початку війни незаконно вивозив з України 17 млн дол. За цим фактом кримінальне провадження тепер розслідує ДБР.

Усі ці персони з "регіоналівським" минулим та зі скандальним футбольним бекграундом становлять такий собі пул з підтримки Андрія Шевченка.

Версії футбольних ЗМІ з цього приводу зводяться до того, що Шевченка хтось намагається зробити номінальним головою українського футболу, аби насправді ним керували хтось із зацікавлених олігархів, на кшталт братів Суркісів, зауважував Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко після звільнення з посади тренера української збірної з футболу мав амбіції продовжити тренерську кар’єру. Однак із італійського ФК "Дженоа" його звільнили за два місяці після призначення, а збірна Польщі вже двічі так і не обрала його своїм тренером, хоч і розглядала серед кандидатів.