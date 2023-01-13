НОК України затвердив відставки Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Національний олімпійський комітет (НОК) України 13 січня під час Генеральної асамблеї офіційно затвердив зміни у складі комітету. Було прийнято відставки Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Андрія Шевченка, Жана Беленюка, Георгія Зубка та Євгена Проніна.

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Про це повідомила пресслужба НОК.

Зазначається, що у голосуванні взяли участь 108 членів НОК України.

У частині кадрових ротацій більшістю голосів було задоволено заяви окремих членів НОК щодо виходу зі складу виконкому та складу організації.

Так, під час Генеральної асамблеї НОК офіційно затвердив рішення щодо прийняття відставки членів - футболіста та тренера Андрія Шевченка, який був віцепрезидентом НОК; олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка; президента Федерації хокею України Георгія Зубка; народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна; народного депутата Григорія Суркіса; виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету.

Також до складу виконкому НОК включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

Серед іншого, за дії, що шкодять репутації НОК, було виключено почесного члена Комітету Миколу Кравченка.

Нагадаємо, колишні нардепи від забороненої партії "ОПЗЖ" Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич вирішили покинуть склад Національного олімпійського комітету. До цього екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про вихід з НОК через незгоду зі складом комітету.

Зазначимо, 17 листопада у НОК змінився керівник. Новим очільником організації обрали міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів комітету на період 2022-2026 років. До списку увійшли Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші.