НОК Украины утвердил отставки Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины 13 января в ходе Генеральной ассамблеи официально утвердил изменения в составе комитета. Были приняты отставки Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Андрея Шевченко, Жана Беленюка, Георгия Зубко и Евгения Пронина.

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Об этом сообщила пресс-служба НОК.

В голосовании приняли участие 108 членов НОК Украины.

В части кадровых ротаций большинством голосов были удовлетворены заявления отдельных членов НОК о выходе из состава исполкома и организации.

Так, во время Генеральной ассамблеи НОК официально утвердил решение о принятии отставки членов – футболиста и тренера Андрея Шевченко, который был вице-президентом НОК; олимпийского чемпиона и народного депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка; президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко; народного депутата от фракции "Батькивщина" Андрея Кожемякина; народного депутата Григория Суркиса; исполняющего обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгения Пронина, народного депутата Нестора Шуфрича.

В то же время НОК избрал украинского легкоатлета, специализировавшегося на метании молота, призера Олимпийских игр Александра Крикуна вице-президентом комитета.

Также в состав исполкома НОК включили первого вице-президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрия Копытко.

Среди прочего, за действия, вредящие репутации НОК, был исключен почетный член Комитета Николай Кравченко.

Напомним, бывшие нардепы от запрещенной партии "ОПЗЖ" Григорий Суркис и Нестор Шуфрич решили покинуть состав Национального олимпийского комитета. До этого экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил о выходе из НОК из-за несогласия с составом комитета.

Отметим, 17 ноября в НОК сменился руководитель. Новым руководителем организации избрали министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

На Генассамблее НОК также избрали новых членов комитета на период 2022-2026 годов. В список вошли Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие.