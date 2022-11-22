Скандал вокруг НОК: принципиальной позицией могут прикрывать недобросовестную конкуренцию – СМИ

Украинцы до сих пор бурно обсуждают скандал, разгоревшийся на днях вокруг НОК. Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента олимпийского комитета "из-за состава участников". Главой НОК переизбрали Вадима Гутцайта, среди его представителей были также Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Об этом говорится в сообщении на сайте днепровского 9 телеканала.

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Шевченко не уточнил, чье присутствие в составе НОК стало причиной его отказа от работы в комитете.

После резонансного заявления Шевченко Григорий Суркис и Нестор Шуфрич заявили о выходе из НОК Украины.

Активисты же потребовали, чтобы все "регионалы" и члены ОПЗЖ ушли из НОК.

"Но "рубить с плеча" – тоже не вариант. Следует глубже разобраться в проблеме. Потому что среди "не того состава" есть настоящие профессионалы, достойные и способные плодотворно работать на развитие украинского спорта", - говорится в материале.

Так, например, из-за принадлежности к ОПЗЖ предлагают исключить из состава национального олимпийского комитета Михаила Кошляка, являющегося членом в НОК в качестве главы Украинской федерации дзюдо.

"Стоит отметить, что Кошляк посвятил спорту всю свою жизнь, пройдя долгий путь от спортсмена до менеджера национального масштаба. Кошляк создал один из самых мощных клубов дзюдо в Украине - "Дзюдо-Днепр", активно развивая детский спорт. Уже много лет он занимается благотворительностью, является основателем благотворительного фонда и четыре года подряд получал звание "Меценат года", говорится в материале.

При его руководстве Украинской федерацией многие положительные изменения произошли и в спортивном менеджменте, и в развитии украинского спорта и дзюдо напрямую, сообщается в статье.

Автор статьи указывает, что в отношении принадлежности к ОПЗЖ Кошляку все тоже не однозначно. Он не является и не являлся членом ОПЗЖ. Только избирался депутатом в областной совет от этой политсилы.

"Все понимают, что в истории каждого человека можно найти разные страницы, которые по-разному можно трактовать. Если упоминать, то тот же Шевченко, отказываясь работать с членами ОПЗЖ, баллотировался в депутаты от партии Королевской, а "Слуга Народа" Жан Беленюк сидит в Раде рядом с ОПЗЖ-никами и это ему совсем не мешает, а Роман Зозуля, ставя у себя пост, скорее всего, мало представляет себе работу олимпийского движения", - говорится в материале 9 телеканала.