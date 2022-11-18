Суркіс і Шуфрич вирішили покинуть склад НОК. Голова Мінспорту тепер збирається переговорити з Шевченком

Колишні нардепи від забороненої партії "ОПЗЖ" Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич вирішили покинуть склад Національного олімпійського комітету. До цього екстренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про вихід з НОК через незгоду зі складом комітету.

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Про це 18 листопада повідомила пресслужба НОК, а Шевченко зробив заяву у Facebook.

Суркіс та Шуфрич вже звернулися з відповідними заявами до президента НОК та міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Останній пояснив, що колишніх членів забороненої партії "ОПЗЖ" включили до складу НОК за результатами голосування. Він також повідомив, що збирається найближчим часом провести перемовини з Шевченком, щоб вирішити, як далі екстренер збірної України буде комунікувати з НОК після виходу з його складу Суркіса і Шуфрича.

Зазначимо, що Шевченко не уточнював, через кого саме він вирішив піти з НОК. Після голосування щодо обрання нових членів складу комітету він написав у Facebook: "У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх".

Нагадаємо, 17 листопада у НОК змінився керівник. Новим очільником організації обрали Гутцайта.

На Генасамблеї НОК також обрали нових членів комітету на період 2022-2026 років. До списку увійшли Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші.