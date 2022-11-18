Суркис и Шуфрич решили покинуть состав НОК. Глава Минспорта теперь собирается переговорить с Шевченко

Бывшие нардепы от запрещенной партии "ОПЗЖ" Григорий Суркис и Нестор Шуфрич решили покинуть состав Национального олимпийского комитета. До этого экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил о выходе из НОК из-за несогласия с составом комитета.

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Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба НОК, а Шевченко сделал заявление в Facebook.

Суркис и Шуфрич уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК и министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.

Последний объяснил, что бывших членов запрещенной партии "ОПЗЖ" включили в состав НОК по результатам голосования. Он также сообщил, что намерен в ближайшее время провести переговоры с Шевченко, чтобы решить, как дальше экс-тренер сборной Украины будет коммуницировать с НОК после выхода из его состава Суркиса и Шуфрича.

Отметим, что Шевченко не уточнял, из-за кого именно он решил уйти из НОК. После голосования по избранию новых членов состава комитета он написал в Facebook: "В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. Вместе с тем, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными".

Напомним, 17 ноября в НОК сменился руководитель. Новым главой организации избрали Гутцайта.

На Генассамблее НОК также избрали новых членов комитета на период 2022-2026 годов. В список тогда вошли Григорий Суркис, Александр Усик, Андрей Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лилия Подкопаева и другие.