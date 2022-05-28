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Ущерб спортивной инфраструктуре Украины от войны составил около $110 млн
Ущерб спортивной инфраструктуре Украины с начала полномасштабного вторжения РФ составил около $110 млн.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.
В результате боевых действий и обстрелов полностью разрушены или повреждены более 70 объектов.
Напомним, по состоянию на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышает $105,5 млрд или более 3,1 трлн грн. За неделю прямые потери экономики Украины выросли более чем на $8 млрд.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С начала войны России против Украины повреждено или разрушено по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик. Общая сумма прямого задокументированного ущерба украинских предприятий уже достигает $11.3 млрд. За последнюю неделю этот показатель увеличился на $591 млн.