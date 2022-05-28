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Збитки спортивної інфраструктури України від війни склали близько $110 млн
Збитки спортивної інфраструктури України з початку повномасштабного вторгнення РФ склали близько $110 млн.
Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону.
Внаслідок бойових дій та обстрілів повністю зруйновано або пошкоджено понад 70 об'єктів.
Нагадаємо, станом на 25 травня загальна сума прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування житлових та нежитлових будівель та інфраструктури вже перевищує $105,5 млрд або понад 3,1 трлн грн. За тиждень прямі втрати економіки України зросли більш як на $8 млрд.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З початку війни Росії проти України пошкоджено чи зруйновано щонайменше 227 підприємств, заводів та фабрик. Загальна сума прямої задокументованої шкоди українських підприємств уже сягає $11.3 млрд. За останній тиждень цей показник збільшився на $591 млн.