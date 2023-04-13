В Болгарии осквернили памятник Шевченко, Украина требует разобраться (ФОТО)

В центре Софии произошел акт вандализма в отношении памятника Тарасу Шевченко, посольство Украины в Республике Болгария остро осуждает эти действия.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В условиях захватнической войны России против Украины, геноцида против украинского народа расцениваем этот брутальный инцидент как очередную попытку уничтожения украинского культурного наследия. Посольство Украины обратилось в компетентные органы Республики Болгария с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого правонарушения, которое приобретает признаки системности", - говорится в сообщении.

Фото: посольство Украины в Болгарии

Посольство отмечает, что фигура Шевченко и его творчество оказали значительное влияние на формирование литературных традиций в Болгарии в XIX в. Также посольство выразило благодарность болгарскому народу за всестороннюю поддержку Украины во время борьбы за свободу и независимость.

Напомним, Министерство обороны Болгарии не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении Украине болгарских истребителей МиГ-29. Передача самолетов может привести к дефициту техники в самой стране, что повлияет на обороноспособность Болгарии, что противоречит конституции и законам страны.