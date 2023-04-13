В Болгарії спаплюжили пам’ятник Шевченку, Україна вимагає розібратись (ФОТО)

В центрі Софії стався акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку, посольство України в Республіці Болгарія гостро засуджує ці дії.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

"В умовах загарбницької війни Росії проти України, геноциду проти українського народу розцінюємо цей брутальний інцидент як чергову спробу нищення української культурної спадщини. Посольство України звернулося до компетентних органів Республіки Болгарія з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців цього правопорушення, яке набуває ознак системності", - йдеться в повідомленні.

Фото: посольство України в Болгарії

Посольство зазначає, що постать Шевченка і його творчість мали значний вплив на формування літературних традицій в Болгарії у ХІХ ст. Також посольство висловило вдячність болгарському народу за всебічну підтримку України у часи боротьби за свободу і незалежність.

Нагадаємо, Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безоплатне надання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Передача літаків може призвести до дефіциту техніки в самій країні, що вплине на обороноздатність Болгарії, а це суперечить конституції і законам країни.