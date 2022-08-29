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В Николаеве из-за аварии на водозаборе полностью прекращено водоснабжение
На восстановление водоснабжения в городе может уйти несколько дней.
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Об этом сообщили в ГКП "Николаевводоканал".
"На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в город подаваться вода вообще не будет. Сколько времени понадобится для проведения ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты МКП "Николаевводоканал". Скорее всего, на ремонт понадобится не один день ", – сказано в заявлении.
При этом в коммунальном предприятии отметили, что авария на водопроводе не является следствием боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в оккупированных городах Луганской области питьевая вода стала дефицитом.