В Николаеве из-за аварии на водозаборе полностью прекращено водоснабжение

На восстановление водоснабжения в городе может уйти несколько дней.

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Об этом сообщили в ГКП "Николаевводоканал".

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"На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а потому в город подаваться вода вообще не будет. Сколько времени понадобится для проведения ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты МКП "Николаевводоканал". Скорее всего, на ремонт понадобится не один день ", – сказано в заявлении.

При этом в коммунальном предприятии отметили, что авария на водопроводе не является следствием боевых действий.

Напомним, что в оккупированных городах Луганской области питьевая вода стала дефицитом.