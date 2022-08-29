У Миколаєві через аварію на водозаборі повністю припинено водопостачання

На відновлення водопостачання у місті може піти кілька днів.

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Про це повідомили у МКП "Миколаївводоканал".

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"На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому в місто подаватися вода взагалі не буде. Скільки часу знадобиться для проведення ремонтних робіт? Зараз з цим питанням визначаються фахівці МКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт знадобиться не один день", - сказано в заяві.

При цьому в комунальному підприємстві зазначили, що аварія на водогоні не є наслідком бойових дій.

Нагадаємо, що в окупованих містах Луганщини питна вода стала дефіцитом.