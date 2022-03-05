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В первый день зимней Паралимпиады украинцы завоевали семь медалей
В первый день Паралимпийских игр-2022 в Пекине украинские спортсмены завоевали сразу семь медалей.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК), все они были добыты в разных классах биатлонных спринтерских гонок.
Участие в них принимали спортсмены всех трех классов: сидя, стоя и с нарушениями зрения.
По информации НОК, самой успешной гонкой для украинской сборной стал мужской спринт, в котором участвовали спортсмены с нарушением зрения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В сине-желтых цветах вышел весь пьедестал почета у мужчин среди участников с нарушением зрения", – говорится в сообщении.
Лишь в женской спринтерской гонке среди сидячих спортсменов Украина не смогла получить награду. Первое место в этом виде гонок заняла американская спортсменка украинского происхождения Оксана Мастерс, которая родилась в Хмельницком.
Напомним, на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио украинские спортсмены завоевали 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.
Таким образом, на Паралимпиаде-2021 сборная Украины заняла в итоговом зачете пятое место.