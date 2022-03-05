- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У перший день зимової Паралімпіади українці завоювали сім медалей
Першого дня Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні українські спортсмени здобули відразу сім медалей.
Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК), всі вони були здобуті у різних класах біатлонних спринтерських перегонів.
Участь у них брали спортсмени всіх трьох класів: сидячи, стоячи та з порушеннями зору.
За інформацією НОК, найуспішнішою гонкою для української збірної став чоловічий спринт, у якому брали участь спортсмени з порушенням зору.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У синьо-жовтих кольорах вийшов весь п'єдестал пошани у чоловіків серед учасників із порушенням зору", — йдеться у повідомленні.
Лише у жіночих спринтерських перегонах серед сидячих спортсменів Україна не змогла отримати нагороду. Перше місце у цьому виді перегонів посіла американська спортсменка українського походження Оксана Мастерс, яка народилася у Хмельницькому.
Нагадаємо, на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо українські спортсмени здобули 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових медалей.
Таким чином, на Паралімпіаді-2021 збірна України посіла у підсумковому заліку п'яте місце.