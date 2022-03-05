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Суспільство
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У перший день зимової Паралімпіади українці завоювали сім медалей

У перший день зимової Паралімпіади українці завоювали сім медалей
Фото: прес-служба НОК

Першого дня Паралімпійських ігор-2022 у Пекіні українські спортсмени здобули відразу сім медалей.

Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК), всі вони були здобуті у різних класах біатлонних спринтерських перегонів.

Участь у них брали спортсмени всіх трьох класів: сидячи, стоячи та з порушеннями зору.

За інформацією НОК, найуспішнішою гонкою для української збірної став чоловічий спринт, у якому брали участь спортсмени з порушенням зору.

"У синьо-жовтих кольорах вийшов весь п'єдестал пошани у чоловіків серед учасників із порушенням зору", — йдеться у повідомленні.

Лише у жіночих спринтерських перегонах серед сидячих спортсменів Україна не змогла отримати нагороду. Перше місце у цьому виді перегонів посіла американська спортсменка українського походження Оксана Мастерс, яка народилася у Хмельницькому.

Нагадаємо, на літніх Паралімпійських іграх-2020 у Токіо українські спортсмени здобули 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових медалей.

Таким чином, на Паралімпіаді-2021 збірна України посіла у підсумковому заліку п'яте місце.

Автор:
Дмитро Нарожний