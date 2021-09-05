Паралимпиада-2020: украинские спортсмены — в пятерке лучших

Сборная Украины завершила свои выступления на Паралимпийских играх-2020 в Токио. В течение соревнований украинские спортсмены завоевали 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей.

Последнюю, 24-ю золотую медаль завоевала родившаяся без ног украинская легкоатлетка Зоя Овсий.

Она же установила новый паралимпийский рекорд — 25,12 метра. Мировой же рекорд — 25,23 метра — также принадлежит ей, она установила его в 2019 году в Дубае (ОАЭ).

Таким образом, Украина заняла шестое место в медальном зачете (по количеству золотых наград).

Однако, по общему количеству медалей сборная Украины — пятая в мире. Больше медалей только у Китая, Великобритании, Паралимпийского комитета России и США.

Стоит отметить, что украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр 2020 года. На счету украинца — пять золотых медалей, а также по одной серебряной и бронзовой награде.

Напомним, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.