Паралимпиада-2020: Крипак завоевал пятое золото в плавании, еще одно принес Остапченко

Украинские пловцы принесли в копилку паралимпийской сборной еще две золотые медали. Так, Максим Крипак победил в комплексном плавании на 200 метров в классе SM10, установив новый паралимпийский рекорд — 2 минуты 5,68 секунды.

Это уже седьмая для него медаль на нынешней Паралимпиаде, в том числе пятая золотая, благодаря чему он стал самым успешным украинским спортсменом на соревнованиях в Токио. На Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Крипак тоже завоевал пять золотых наград.

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В свою очередь пловец Денис Остапченко выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем в классе S3, показав результат 3:21,62. Ранее он завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу в заплыве вольным стилем. В этом же заплыве участвовал украинец Сергей Паламарчук, пришедший последним.

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Кроме того, украинец Андрей Трусов получил серебро в плавании на 50 метров баттерфляем, придя к финишу за 29,03 секунды. Он отстал от американца Ивана Остина всего лишь на 0,05 секунды. Ранее, напомним, Трусов принес Украине две золотые медали.

Помимо этого бронза в плавании баттерфляем на 100 метров досталась еще одному представителю Украины Денису Дуброву, ранее также получившему золото. В нынешнем заплыве он пришел с результатом 1 минута 3,23 секунды. Его обошли китаец Ян Фэн (всего на 0,03 секунды) и американец Роберт Грисволд (на 1,2 секунды).

Таким образом, сейчас в активе Украины уже 93 медали (23 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина на пятом месте, поскольку США обгоняют ее по числу золотых наград (32). Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета. При этом по числу серебряных медалей Украина отстает лишь от Китая, у которого их 51.