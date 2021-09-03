Украинец Емельянов завоевал золото Паралимпиады в гребле на байдарке

Украинец Сергей Емельянов завоевал золотую медаль Паралимпиады в Токио в своем классе KL3 в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, которую он преодолел за 40,355 секунды.

На предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году также выиграл золото в этой дисциплине с паралимпийским рекордом 39,81 секунды.

В свою очередь в классе KL2 в гребле на 200 метров серебро взял украинец Николай Синюк, показавший результат 42,503 секунды. Он отстал от победителя гонки австралийца Кертиса Макграта на 1,077 секунды.

В метании диска среди мужчин в классе F37 серебро завоевал Николай Жабняк с результатом 52,34 метра. Пакистанец Хайдер Али метнул снаряд аж на 55,26 метра.

Еще одну серебряную награду — в беге на 1500 метров в классе T20 — получила представительница Украины Людмила Данилина. Она показала результат 4 минуты 32,82 секунды. Опередила ее полячка Барбара Бегановская-Зайонц, пробежавшая дистанцию за 4 минуты 27,84 секунды.

Кроме того, еще одно серебро принес Украине велогонщик Егор Дементьев в групповой шоссейной гонке среди мужчин в классах С4 и С5. Он преодолел дистанцию 92,4 км за 2 часа 15 минут и 11 секунд. Всего на 22 секунды его опередил представитель Франции Кевин ле Кюнф.

Таким образом, сейчас в активе Украины уже 89 медали (21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина на пятом месте, поскольку США обгоняют ее по числу золотых наград (28). Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета. При этом по числу серебряных медалей отстает лишь от Китая, у которого их 46.

Напомним, что накануне украинский пловец Крипак Максим завоевал уже четвертое золото на нынешней Паралимпиаде, установив мировой рекорд.