Украинская паралимпийка Москаленко взяла золото, установив мировой рекорд в толкании ядра

Анастасия Москаленко завоевала для Украины 17-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, показав в толкании ядра результат в 7,61 метра, что стало новым мировым рекордом. 27 августа она же получила серебряную медаль в соревновании по метанию булавы.

В свою очередь серебро принес Украине пловец Алексей Федина, который в заплыве на 100 метров брассом в классе SB12 показал результат 1 минута 5,62 секунды. Победил же азербайджанец Вали Исрафилов, установивший паралимпийский рекорд — 1:04,86.

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В этом же заплыве участвовали представители Украины Сергей Клипперт и Даниил Чуфаров, занявшие соответственно пятое и шестое места.

Отметим, что мировой рекорд в данной дисциплине (1:04,07) принадлежит как раз Федине, который установил его еще в Эйндховене в 2014 году.

Еще одну медаль — бронзовую — завоевала для Украины пловчиха Ярина Матло, пришедшая третьей в заплыве на 100 метров брассом в классе SB12 с результатом 1 минута 20,31 секунды. Победила же в этом соревновании участница из Бразилии Мария Каролина Гомеш Сантьягу.

Таким образом, сейчас в активе Украины 75 медалей (17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина сейчас шестая, поскольку у США и Нидерландов золотых медалей больше — 25 и 18 соответственно. Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.