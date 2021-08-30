Украинский пловец Трусов добыл на Паралимпиаде золото, установив мировой рекорд

Украинский пловец Андрей Трусов на Паралимпийских играх в Токио получил золотую медаль в плавании на 100 метров на спине в классе S7, установив мировой рекорд.

Как передает Tribuna.com, он пришел к финишу за 1 минуту 8,14 секунды. В этом же заплыве участвовал украинец Евгений Богодайко, но он финишировал пятым (1:11,57). Ранее рекорд в этой дисциплине принадлежал другому украинцу Богдану Гриненко — 1:08,92.

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До этого Трусов завоевал на Паралимпиаде две серебряных медали — в заплыве на 400 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров комплексным стилем, а Богодайко на дистанции 100 метров брассом завоевал золото.

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В комплексном плавании на 200 метров в классе SM11 17-летний Михаил Сербин завоевал серебро с результатом 2:27,97, победил же Роджер Дорсмен из Нидерландов, пришедший к финишу за 2 минуты 19,02 секунды.

В этом же заплыве участвовал украинец Виктор Смирнов, показавший 4-й результат. При этом ранее Сербин в заплыве на 100 метров на спине завоевал золото.

Кроме того, золотую медаль Украине принесла 30 августа в настольном теннисе 30-летняя Марина Литовченко, обыграв россиянку Маляк Алиеву со счетом 3:0.

В свою очередь, в мужском настольном теннисе украинец Виктор Дидух завоевал серебро: в финальном матче он уступил Чжао Шуаю из Китая — 1:3.

Помимо этого, серебро Паралимпиады-2020 в беге на 100 метров принес Украине легкоатлет Игорь Цветов, показавший результат 11,47 секунды. Победитель соревнований россиянин Дмитрий Сафронов пришел к финишу за 11,39 секунды.

Еще одну серебряную медаль получил Андрей Дорошенко в пулевой стрельбе с 10 метров. Он набрал 245,1 баллов. Победителем же стал китаец Дун Чао, показавший результат 246,4.

Бронзовую медаль в пулевой стрельбе с 10 метров (класс SH1) завоевала на Паралимпиаде украинка Ирина Щетник, набравшая 227,5 очка. Победительницей стала Авани Лехара из Индии с результатом 249,6. Причем египтянка повторила мировой рекорд Щетник, который та установила в 2018 году.

Также Украина стала третьей в мужской эстафете 4х100 метров в плавании. Юрий Божинский, Денис Дубров, Максим Крипак и все тот же Андрей Трусов преодолели дистанцию за 3 минуты 47,4 секунды. Победителями же стали представители сборной Австралии, установив паралимпийский рекорд в этой дисциплине, установленный украинской сборной в 2016 году (3:48,11).

Кроме того, стал бронзовым призером Паралимпиады в прыжках в длину украинец Роман Павлик. В последней, шестой попытке он показал результат 5,61 м.

Таким образом, сейчас у Украины имеется 52 медали — 12 золотых, 26 серебряных и 14 бронзовых, в общем зачете она находится на четвертом месте после Китая, Великобритании и сборной под флагом Российского паралимпийского комитета.