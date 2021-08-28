Паралимпиада-2020: украинцы побили мировой рекорд и завоевали еще 4 золотые медали

Четвертый день Паралимпиады-2020 в Токио стал триумфальным для Украины: наши спортсмены завоевали уже 10 медалей, 4 из которых — золотые.

Об этом сообщает "Суспільне".

В частности, пловец Максим Крипак завоевал золотую медаль с новым мировым паралимпийским рекордом на дистанции 100 метров вольным стилем.

На финише время Крипака составило 50,64 секунды — предыдущее достижение бразильца Андре Бразил, установленное в этом классе в августе 2010-г,о украинец превзошел на 0,23 секунды.

Перед этим золотую медаль для Украины на финише вырвал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом.

В еще одном заплыве Украина заняла сразу два первых места на подиуме из трех на Паралимпийских Играх в Токио. Это произошло в плавании на дистанции 100 метров на спине. Михаил Сербин получил "золото", а Виктор Смирнов стал серебряным призером Паралимпиады-2020.

Седьмое "золото" Паралимпийских Игр в Токио Украина получила снова в плавании. Обладателем золотой медали на дистанции 200 метров в комплексном плавании стал пловец Денис Дубров.

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Также на старте четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2020 Украина получила еще три награды. Обладателем серебряной медали стал легкоатлет Роман Данилюк, который получил ее в секторе толкания ядра. А вот две бронзовые награды выиграли представители Украины в настольном теннисе — Иван Май и Максим Николенко.

Обладателем еще одной бронзовой награды стал представитель Днепропетровской области Руфат Магомедов (вес до 73 кг), который выступал на дебютных для себя Паралимпийских играх.

Кроме того, дзюдоистка Ирина Гусева стала серебряным призером Игр в Токио.

Таким образом, сейчас в копилке паралимпийской сборной Украины уже 32 награды: 7 золотых медалей, 16 серебряных и 9 бронзовых.

В общем медальном зачете стран Украина поднялась на 5 место: выше только Китай, Великобритания, Паралимпийская команда России и США.

Напомним, в третий день соревнований в Токио украинцы завоевали сразу 13 медалей.

Как известно, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.