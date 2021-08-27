Общество 20 минут назад

Паралимпиада-2020 в Токио: украинцы завоевали еще две медали (ФОТО)

Награды Украине принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья)

Владислав Белый. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine Владислав Белый. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Владислав Белый. Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Украинские спортсмены завоевали еще две медали на Паралимпийских играх в Токио.

Одна из наград "серебряная" и еще одна — "бронзовая", сообщает пресс-служба на Паралимпийского комитета Украины.

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В частности, медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике — тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", — говорится в сообщении.

Указано, что Павленко в прыжках в длину завоевала "бронзу" с результатом 4,86 ​​метра. К "золоту" ей не хватило 14 сантиметров.

26 августа, во второй соревновательный день, украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио — серебряную.

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Таким образом, сейчас в активе паралимпийской сборной Украины 13 наград: одна золотая медаль, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Как известно, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.

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