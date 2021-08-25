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В мире 1 час назад

Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020

Украинские паралимпийцы уже завоевали семь медалей

Фото: paralympic.org.ua/ Фото: paralympic.org.ua/
Фото: paralympic.org.ua/

Украинские спортсмены завоевали первые медали на Паралимпийских Играх-2020. Как сообщает "ВВС Украина", первую медаль на Паралимпиаде-2020 получила 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.

По информации агентства, это ее вторая бронзовая награда на Паралимпиадах. Евгения соревнуется на сабле в классификации А.

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Первую серебряную медаль на Паралимпиаде для Украины завоевал пловец Антон Коль.

"Я очень благодарен своему государству. Много было сделано, чтобы пройти этот путь. Победу я посвящаю своему сыну и жене", — заявил Коль на церемонии награждения.

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Стоит отметить, что это второе выступление 31-летнего спортсмена на Играх. В 2016-м он получил две бронзовые награды на Играх в Рио-де-Жанейро.

Коль выступал за Украину в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.

Кроме медалей на Паралимпиаде он получил награды на уровне чемпионатов мира и Европы.

Напомним, неофициальный командный зачет Олимпийских Игр-2020 выиграла команда США — 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых). На втором месте Китай — 88 (38, 32, 18), на третьем — Япония — 58 (27, 17, 17).

Украину на главном спортивном форуме четырехлетия представляли 153 олимпийца в 25 видах спорта (30 дисциплин).

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Таким образом, украинские спортсмены в целом завоевали 19 медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Учитывая качество наград, украинская команда оказалась на 44 позиции медального зачета, а по количеству медалей — на 16 месте.

Весной министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Украина рассчитывает примерно на 13-15 медалей. 

По мнению же аналитиков американского издания Gracenote, наши спортсмены должны были выиграть в Токио гораздо больше — 21 награду: восемь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых, и в итоге займут 15 место в общем медальном зачете. 

В свою очередь портал Olympic Medals Prediction присуждал Украине только потенциальное 25 место и 15 наград: три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

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