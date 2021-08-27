Паралимпиада-2020: украинцы завоевали третье "золото", всего уже 21 медаль

Украина завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Награду на дистанции 400 метров вольным стилем завоевала пловчиха Анна Стеценко, сообщает "Суспільне".

Указано, что Стеценко подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на паралимпийское "золото". В квалификации она показала лучшее время.

Медаль Стеценко стала третьей золотой наградой для Украины на Паралимпийских играх в Токио. До нее награды высшей пробы выигрывали пловчиха Елизавета Мерешко и пауерлифтерша Марьяна Шевчук.

Также еще одну серебряную медаль для Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал на дистанции 400 метров вольным стилем пловец Кирилл Гаращенко.

Для Гаращенко выступление в финале Игр стало третьим в Токио. Перед этим он дважды финишировал вне подиума — шестое место на дистанции 100 метров на спине и восьмое на 100-метровке баттерфляем.

Кроме того, женская сборная Украины по фехтованию на рапирах выиграла серебряную награду в командном первенстве. В финале украинские фехтовальщицы уступили команде Китая.

Для Украины это первая в истории медаль на Паралимпийских играх именно в командном первенстве. Ни мужчины, ни женщины в любом из видов оружия перед Играми в Токио награды не получали.

Таким образом, копилка паралимпийской сборной Украины в третий день соревнований в Токио пополнилась сразу 12 медалями, а общее число наград достигло 21 (3 золотые, 12 серебряных и 6 бронзовых).

Как известно, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.