Общество 1 час назад

Украина завоевала второе "золото" на Паралимпийских играх, всего у сборной уже 17 медалей

За всю историю соревнований паралимпийская сборная Украины завоевала уже более 500 медалей

Марьяна Шевчук. Фото: Getty Images Марьяна Шевчук. Фото: Getty Images
Марьяна Шевчук. Фото: Getty Images

Украинская пауэрлифтерка Марьяна Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в весе до 55 килограммов.

Она получила вторую золотую медаль для украинской сборной на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает "Суспільне".

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Указано, что это дебютные Паралимпийские игры для 25-летней украинки. В первой же попытке Шевчук взяла вес 125 килограммов, вторая и третья попытки (128 и 133 кг) оказались неудачными.

Несмотря на это, спортсменка стала победительницей соревнований. "Серебро" и "бронзу" забрали китайская и турецкая пауэрлифтерки.

Ранее в этой дисциплине золотую медаль трижды получала украинка Лидия Соловьева.

Таким образом, медаль Шевчук стала второй золотой для украинской сборной на этих соревнованиях. В первый день соревнований первое место в плавании заняла Елизавета Мерешко.

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Всего в третий день соревнований Украина уже завоевала 8 медалей: одно "золото" по пауэрлифтингу, два "серебра" — в метании копья и плавании, четыре "бронзы" — в прыжках в высоту, дзюдо (2 медали) и велоспорте.

А вот за всю историю Паралимпийских игр сборная уже получила более 500 медалей. Украина стала 16-й страной в истории, которой удалось завоевать столько наград.

Напомним, 24 августа официально стартовали XVI летние Паралимпийские Игры-2020 в японском Токио. Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта.

Для национальной паралимпийской сборной XVІ летние Паралимпийские игры стали седьмыми по счету. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, до 5 сентября 2021 года. Представители 168 стран мира будут соревноваться в 22 видах спорта.

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Сейчас в медальном зачете, где место зависит от количества "золота", украинская сборная на 10 месте. А по количеству медалей — на 5-м.

В целом украинские паралимпийцы уже завоевали 17 медалей (2 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых):

- "золото": пловчиха Елизавета Мерешко и пауэрлифтерка Марьяна Шевчук;

- "серебро": пловцы Антон Коль, Максим Крипак, Алексей Вирченко, Елизавета Мерешко, Екатерина Денисенко и Сергей Клипперт; фехтовальщики Артем Манько и Елена Федота, метатель копья Владислав Билый;

- "бронза": фехтовальщица Евгения Бреус, пловчиха Анна Гонтарь, прыгунья в длину Юлия Павленко, велогонщик Егор Дементьев, дзюдоистки Юлия Иваницкая и Наталья Николайчук.

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