Паралимпиада в Токио: Украина за день завоевала 5 золотых медалей, всего уже 34 награды

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала двукратной паралимпийской чемпионкой Токио: дистанцию ​​100 метров брассом она проплыла с лучшим временем, завоевав для Украины восьмую по счету золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщает "Суспільне".

Указано, что Мерешко перед финалом 100-метровки брассом успела выступить в трех дисциплинах. На старте Паралимпиады Мерешко выиграла "золото" в 50-метровке вольным стилем, после чего стала серебряным призером в 200-метровке комплексным стилем.

Это была пятая золотая медаль Украины в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2020.

Еще четыре награды высшей пробы украинцы получили именно в плавании — Евгений Богодайко, Максим Крипак, Михаил Сербин и Денис Дубров.

Также еще одна украинка Наталья Морквич стала серебряным призером в фехтовании на рапирах.

Таким образом, в четвертый соревновательный день Паралимпиады-2020 в Токио сборная Украина получила 12 медалей и установила лучший результат по количеству "золота". Украинские спортсмены выиграли пять наград высшей пробы.

Кроме выигранных золотых медалей Украина также закончила соревнования с новым мировым паралимпийским рекордом. Максим Крипак в заплыве на 100 метров вольным стилем переписал мировой рекорд, который держался на протяжении 11 лет.

На данный момент в копилке паралимпийской сборной Украины уже 34 награды: 8 золотых медалей, 17 серебряных и 9 бронзовых.

В общем медальном зачете стран Украина находится на 5 месте: выше только Китай, Великобритания, Паралимпийская команда России и США. В то же время по количеству медалей Украина и вовсе занимает 4 место, опередив американскую сборную.

Напомним, в третий день соревнований в Токио украинцы завоевали сразу 13 медалей.

Как известно, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.