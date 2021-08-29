Общество 40 минут назад

Украинские паралимпийцы завоевали в Токио еще шесть медалей

В активе украинской сборной на Паралимпиаде в Токио уже 42 награды: 10 золотых медалей, 21 серебряная и 11 бронзовых

Фото: Facebook/Нацкомитет спорта инвалидов Украины Фото: Facebook/Нацкомитет спорта инвалидов Украины
Фото: Facebook/Нацкомитет спорта инвалидов Украины

Сборная Украины завоевала на Паралимпийских играх в Токио еще шесть медалей: четыре серебряных и две бронзовых. Таким образом, украинские паралимпийцы имеют в своей коллекции уже 42 медали, а команда занимает по количеству наград в общем зачете четвертое место.

Как сообщает официальный сайт Паралимпиады, украинский дзюдоист Александр Назаренко занял третье место в весовой категории до 90 кг. Он выступает в классе B2 (спортсмены с врожденными недостатками зрения).

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Украинский пловец Андрей Трусов добыл серебро на дистанции 400 м вольным стилем. Спортсмен выступает в классах S7, SB6, SM7, к которым относятся спортсмены, использующие для движения только туловище и руки.

В свою очередь, представитель Украины в пауэрлифтинге Наталья Олийнык, выступающая впервые на Паралимпийских играх, заняла второе место среди женщин с весом до 79 кг. При этом украинская спортсменка смогла взять вес, который почти вдвое больше нее — 133 кг. Олийнык выступает в классе паралимпийцев с повреждениями спинного мозга.

Денис Остапченко, для которого эти Игры также стали дебютными, завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен выступает в классе S3 — с врожденным параличом ног.

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Кроме этого, сразу две награды завоевали пловцы Илья Яременко и Максим Веракса на дистанции 50 м вольным стилем. Они стали соответственно серебряным и бронзовым призерами.

После этого в активе украинской сборной на Паралимпиаде в Токио 42 награды: 10 золотых медалей, 21 серебряная и 11 бронзовых.

Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали еще четыре медали на Паралимпийских играх в Токио.

Напомним, официально Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа.

Первую медаль для Украины на этих Играх, как сообщалось, завоевала 38-летняя фехтовальщица Евгения Бреус, которая получила "бронзу" в фехтовании на колясках.

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