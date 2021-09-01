Украинский пловец Крипак завоевал на Паралимпиаде третье золото: у сборной уже 72 медали

Украинский пловец Максим Крипак завоевал для Украины 16-ю золотую медаль на проходящей в Токио Паралимпиаде, выиграв заплыв на 400 метров вольным стилем в классе S10.

Спортсмен проплыл дистанцию за 3 минуты 59,62 секунды. Для него это уже пятая медаль на нынешней Паралимпиаде, в том числе третья золотая. Накануне он победил в мужском заплыве на 100 м баттерфляем.

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В свою очередь, бронзу в женском плавании на 100 метров брассом в классе SB11 добыла Яна Бережная. Она пришла с результатом 1 минута 27,02 секунды. Победительницей же оказалась представительница Кипра Каролина Пелендриту, установившая мировой рекорд — 1:19,78.

Перед этим Украина завоевала еще ряд медалей: так, Ирина Щетник добыла вторую для себя бронзу — в пулевой стрельбе с 10 метров в категории SH1. Она набрала 231,2 очка. Выиграла же соревнование представительница Германии Наташа Хильтроп, показавшая результат 253,1 очка.

Кроме того, в категории SH2 в этой же дисциплине серебро завоевал украинец Василий Ковальчук, набравший 254,7 очка и уступивший сербу Драгану Ристичу, установившему с 255,5 очка новый паралимпийский рекорд.

Еще одну бронзовую медаль 1 сентября завоевали в настольном теннисе по итогам поединка с китайцами Иван Май и Лев Кац. Их соперниками были Лянь Хао и Чжао Ицин, которые, соответственно, прошли в финал.

Таким образом, сейчас в активе Украины 72 медали (16 золотых, 34 серебряных и 22 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина сейчас шестая, поскольку у США и Нидердандов золотых медалей больше — 25 и 18 соответственно. Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.