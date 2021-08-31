Украинские пловцы завоевали еще 7 медалей на Паралимпиаде, в том числе с новыми рекордами

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал уже четвертую свою медаль на Паралимпиаде в Токио, в том числе вторую золотую, победив в заплыве на 50 метров вольным стилем в классе S7.

Он пришел к финишу за 27,43 секунды, колумбиец Карлос Серрано — за 27,84, а третьим с результатом 27,99 секунды стал еще один украинец Евгений Богодайко.

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В свою очередь, Максим Крипак выиграл мужской заплыв на 100 м баттерфляем в классе S10, придя к финишу за 54,15 секунды, что оказалось новым мировым рекордом. Это также четвертая медаль на Паралимпиаде для этого спортсмена и также вторая золотая. Ранее он победил в своем классе в заплыве на 100 м вольным стилем.

Кроме того, украинская пловчиха Елизавета Мерешко, выступавшая в классе S6, пришла третьей в 100-метровке вольным стилем за 1 минуту 11,07 секунды, разделив бронзу с китаянкой Цзян Юянь. Это также ее четвертая медаль украинки на соревнованиях в Токио.

Победила же в заплыве представительница Италии Джулиа Терци, оказавшаяся на 1,86 секунды быстрее. Однако она отнесена к классу S7, а вот украинка с китаянкой установили мировой рекорд для своего класса S6, несмотря на то, что заняли третье место.

Еще одну бронзу завоевали украинские пловцы в смешанной эстафете 4х100 метров с результатом 3 минуты 55,15 секунды. В заплыве участвовали Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко. Первое место заняла российская команда, пришедшая к финишу за 3:53,79.

Перед этим украинец Василий Крайник получил бронзу в соревновании по плаванию среди мужчин на дистанции 200 метров комплексным стилем в классе SM14, придя к финишу за 2 минуты 9,92 секунды. Его соперник из Великобритании Рис Данн пришел первым, установив мировой рекорд — 2:08.02.

Серебряную медаль Украине принес упомянутый уже Веракса — стометровку вольным стилем (класс S12) он проплыл за 52,87 секунды. Другой украинец Илья Яременко занял четвертое место. Победил же в соревнованиях представитель Азербайджана белорусского происхождения Роман Салей, пришедший к финишу за 52,69 секунды.

Таким образом, сейчас в активе Украины 63 медали (14 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем зачете же Украина сейчас пятая, поскольку у США золотых медалей больше — аж 22. Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.

Напомним, что Трусов накануне выиграл золото, победив с мировым рекордом в соревновании по плаванию на 100 метров на спине. Крипак и тот же Трусов вместе с Юрием Божинским и Денисом Дубровым также заняли третье место в мужской эстафете 4х100 метров.

Ранее во вторник серебряные медали завоевали бегунья Оксана Ботурчук и велогонщик Егор Дементьев.