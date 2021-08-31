Украинские паралимпийцы завоевали в Токио еще два серебра: теперь у сборной 56 медалей

Украинский велогонщик Егор Дементьев завоевал на Паралимпиаде в Токио серебряную медаль на дистанции 32 км в классе C5. Он пришел к финишу за 43 минуты 19,11 секунды.

Победителем же гонки стал представитель Нидерландов Даниэль Абрахам Гебру, опередивший украинца на 32,7 секунды. Отметим также, что 27 августа Деменьтев выиграл бронзу в велотреке в заезде на 4 км с результатом 4 минуты 22,7 секунды.

В свою очередь, еще одну серебряную медаль для украинской сборной 31 августа принесла легкоатлетка Оксана Ботурчук в забеге на 400 метров. Она показала результат 55,33 секунды, а победительница — кубинка Омара Дюран Элиас — 52,58.

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Кроме того, под конец предыдущего дня состязаний 30 августа Яна Лебедева и Зоя Овсий завоевали для Украины соответственно серебро и бронзу в метании диска среди женщин. Первая показала результат 15,48 м, а вторая — 14,37 м.

Победительницей же в метании диска стала 56-летняя представительница Бразилии Элизабет Родригеш Гомеш, установившая новый мировой рекорд — 17,62 м.

Таким образом, теперь у Украины 56 медалей (12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых). В общем зачете Паралимпиады она по-прежнему остается на 4-м месте после Китая, Великобритании и сборной Российского паралимпийского комитета. По числу серебряных медалей Украина на втором месте после КНР.

Напомним, накануне украинский пловец Андрей Трусов добыл на Паралимпиаде золото, установив мировой рекорд.