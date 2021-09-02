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В мире 1 час назад

Украинец Крипак завоевал четвертое золото на Паралимпиаде, установив мировой рекорд

Украинская сборная завоевала в Токио уже 84 медали

Максим Крипак. GettyImages Максим Крипак. GettyImages
Максим Крипак. GettyImages

Украинский пловец Максим Крипак завоевал уже четвертую свою золотую медаль на проходящей в Токио Паралимпиаде. Он победил в плавании на дистанции 100 метров на спине, показав результат 57,19 секунды, что стало новым мировым рекордом. Для спортсмена это уже шестая медаль на соревнованиях в Японии (ранее он также добыл одну серебряную и одну бронзовую медали).

В этом же заплыве участвовал еще один украинец Станислав Попов, но он пришел предпоследним — седьмым, доплыв к финишу за 1 минуту 3,54 секунды.

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Eще одну серебряную медаль заработала пловчиха Елизавета Мерешко — на этот раз на дистанции 400 метров вольным стилем. Она показала результат 5 минут 12,61 секунды. Опередила же ее китаянка Цзян Юянь, установившая новый мировой рекорд — 5:04,57.

Это уже пятая ее награда на нынешней Паралимпиаде. Напомним также, что ранее Мерешко разделила с Цзян бронзу в 100-метровке вольным стилем.

Также серебро в плавании на дистанции 50 метров на спине получил в своем классе S1 украинец Антон Коль, показавший результат 1 минута 13,78 секунды. Его обошел израильтянин арабского происхождения Ияд Шалаби, пришедший к финишу за 1 минуту 11,79 секунды.

Бронзовую награду завоевал и Денис Остапченко, проплыв 50 метров вольным стилем в классе S3 за 45,95 секунды. Ранее он получил серебро на дистанции 50 метров на спине.

Еще один украинец Сергей Паламарчук пришел к финишу лишь шестым. Победил же в заплыве мексиканец Диего Лопес Диас с результатом 44,66 секунды.

Помимо этого, в командных соревнованиях по настольному теннису в классе 8 серебро получили украинцы Виктор Дидух и Максим Николенко. Со счетом 0:2 у них выиграли китайцы Чжао Шуай и Пэн Вэйнань.

Ранее оба они проиграли Чжао с одинаковым счетом 1:3. Николенко в полуфинале парных соревнований получил бронзу, а Дидух в финале получил, соответственно, серебро.

Кроме того, в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров в классе SH1 третье место досталось украинцу Алексею Денисюку, набравшему 20 очков. Его обошли поляк Шимон Совинский (21 балл) и победитель соревнования Хуан Син из Китая с 27 очками, что стало новым паралимпийским рекордом. Представительнице Украины Ирине Лях досталось лишь последнее восьмое место.

Вторую серебряную медаль на этой Паралимпиаде завоевала и бегунья Оксана Ботурчук, пробежавшая 100-метровку за 12,03 секунды. Победила в забеге представительница Кубы Омара Дюран Элиас с результатом 11,49 секунды. Ранее аналогичные медали они получили в беге на 400 метров.

Таким образом, сейчас в активе Украины уже 84 медали (20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина на пятом месте, поскольку США обгоняют ее по числу золотых наград (25). Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.

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