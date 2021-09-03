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В мире 9 минут назад

Украинка Овсий завоевала золото в метании булавы, установив паралимпийский рекорд

Это уже 24-я золотая медаль и 94-я награда для украинской сборной

На Паралимпиаде-2016 Зоя Овсий завоевала лишь серебро. Фото: GettyImages На Паралимпиаде-2016 Зоя Овсий завоевала лишь серебро. Фото: GettyImages
На Паралимпиаде-2016 Зоя Овсий завоевала лишь серебро. Фото: GettyImages

Родившаяся без ног украинская атлетка Зоя Овсий завоевала золотую медаль в метании булавы на Паралимпиаде в Токио.

Она установила новый паралимпийский рекорд — 25,12 метра. Мировой же рекорд — 25,23 метра — также принадлежит ей, она установила его в 2019 году в Дубае (ОАЭ).

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Напомним, что 31 августа Овсий завоевала бронзовую медаль в метании диска. Серебро в этой дисциплине получила другая украинка Яна Лебедева.

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Таким образом, сейчас в активе Украины уже 94 медали (24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых) и четвертое место по их количеству.

В общем же зачете Украина на пятом месте, поскольку США значительно обогнали ее по числу золотых наград (34), сравнявшись по этому показателю со сборной под флагом Российского паралимпийского комитета. При этом поскольку серебряных наград у россиян меньше, те сейчас упали на четвертое место.

Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай и Великобритания и спортсмены. При этом по числу серебряных медалей Украина держит уверенное второе место (у Китая их сейчас 53 из 184 наград).

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