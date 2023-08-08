Вода на киевских пляжах не отвечает санитарным нормам

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Киеве с 28 июля по 3 августа 2023, вода на 14 пляжах не соответствует санитарным нормам. В отобранных пробах было выявлено превышение допустимых концентраций кишечных палочек, а также других микробов и химических веществ.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Согласно сообщению, больше всего отклонений от стандарта обнаружено в пробах воды с пляжей "Галерный", "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Вербный" , "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Черторый" и "Троещина".

В этой связи на этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания. Пробы воды из данных пляжей взяты на повторные исследования.

Управление Госпродпотребслужбы в Киеве обращается к гражданам с просьбой не купаться в водоемах, не соответствующих санитарным нормам. Купание в некачественной воде может привести к заболеванию кишечными инфекциями, а также другим заболеваниям.

Отметим, что в этом году на многих территориях Украины рекомендуют воздержаться от купания из-за отсутствия на пляжах укрытий, где можно было бы скрыться во время воздушных тревог, а также из-за возможного взрывоопасных предметов неподалеку от водоемов.

Напомним, в Одесской области решили разрешить отдых на пляжах побережья Черного моря. Начальник областной военной администрации Олег Кипер уже подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.